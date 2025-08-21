Advertisement

لبنان

الموسوي: على الجهات الرسمية توضيح ما جرى في ملف تسليم الإسرائيلي

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:16
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في بيان: "فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون، بإعلان العدو الإسرائيلي تسلم إسرائيلي من السلطات اللبنانية في خطوة أحادية الجانب، لم يحصل خلالها لبنان على أي من ‏مواطنيه الأسرى لدى العدو، مما يطرح تساؤلات وشكوكا عميقة حول تفريط السلطة وعدم استفادتها من الفرصة المتاحة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر".
أضاف: "ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن هو أمر مدان ومستهجن وصادم للناس، ويجب أن يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهمية وطنيا في هذه الظروف الحساسة".

وتابع: "ما جرى يكشف، بشكل واضح وفاضح، عجز الجهة المسؤولة عن تولي مسؤولياتها بالشكل المناسب، لا سيما في ملف خطير ومهم كملف الأسرى والمحتجزين في سجون العدو، ‏وهذا ما أصاب ذويهم وأحباءهم بالصدمة الشديدة، وبعث برسالة خزي وخذلان لهم وللشعب اللبناني بأن دولتهم غير مهتمة، ولا ‏تحسن الاستفادة من أوراق القوة التي لديها وتفرط بها بالمجان في حين يتمادى العدو ‏المحتل في ارتكاب جرائمه واعتداءاته وخروقه".

وأردف: "على المسؤولين المعنيين في السلطة أن يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيما ذوي الأسرى، حقيقة ما جرى بشكل واضح وتام، كما أن على السلطات القضائية والأمنية المختصة فتح تحقيق شامل يبين حقيقة ما جرى كي يُبنى على الشيء مقتضاه".
