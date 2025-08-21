Advertisement

لبنان

مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:00
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، تمكنت المديرية من تحرير الطفلة اللبنانية (ز.د.) في جرد بلدة القصرالهرمل، بعد أن أقدم أحد السوريين على خطفها من منطقة خلدة. وقد سُلّمت الطفلة إلى ذويها.
