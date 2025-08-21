"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟

كشف موقع "أكسيوس"، أنّ "المبعوث الأميركيّ يناقش مع الحكومة الخطوات التي يُمكن أنّ تتّخذها بالتوازي مع نزع سلاح " ".

Advertisement

وأضاف "أكسيوس" أنّ " الأميركيّ طلبت من إسرائيل النظر في الانسحاب من إحدى النقاط الـ5 التي تُسيطر عليها في وتخفيف الضربات التي تشنها لدعم قرار الحكومة ببدء نزع سلاح "حزب الله".

وبحسب الموقع الأميركيّ، تتضمن الخطة الأميركية أيضاً إنشاء "منطقة الاقتصادية" في أجزاء من جنوبي لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل.

وقال "أكسيوس" إنّ "المنطقة الإقتصادية ستُصعّب على "حزب الله" إعادة ترسيخ وجوده العسكري قرب حدود إسرائيل، وبالتالي ستُعالج المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون احتلال".

ولفت الموقع إلى أنّ "الإسرائيليين لم يرفضوا الخطة الأميركية بشأن تخفيف في لبنان، وهم على استعداد لمنح الأمر فرصة".