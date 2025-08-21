Advertisement

لبنان

"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 14:00
كشف موقع "أكسيوس"، أنّ "المبعوث الأميركيّ توم براك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية الخطوات التي يُمكن أنّ تتّخذها إسرائيل بالتوازي مع نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف "أكسيوس" أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب طلبت من إسرائيل النظر في الانسحاب من إحدى النقاط الـ5 التي تُسيطر عليها في لبنان وتخفيف الضربات التي تشنها لدعم قرار الحكومة ببدء نزع سلاح "حزب الله".
 
وبحسب الموقع الأميركيّ، تتضمن الخطة الأميركية أيضاً إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" في أجزاء من جنوبي لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
 
 
وقال "أكسيوس" إنّ "المنطقة الإقتصادية ستُصعّب على "حزب الله" إعادة ترسيخ وجوده العسكري قرب حدود إسرائيل، وبالتالي ستُعالج المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون احتلال".
 
 
ولفت الموقع إلى أنّ "الإسرائيليين لم يرفضوا الخطة الأميركية بشأن تخفيف الغارات في لبنان، وهم على استعداد لمنح الأمر فرصة".
 
 
 
لبنان

