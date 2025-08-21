مطر: الالتزام الفلسطيني بالانتظام اللبناني يوفّر أمانًا للجميع

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "أن يبدأ تسليم السلاح من مخيم فلسطيني، فهذا عمل يدلّ على مدى الإخوة اللاجئين بالانتظام اللبناني، الذي يمكن أن يؤمّن لهم، ولكل اللبنانيين، سلاح الاستقرار الذي يوفّر الأمان لكل الناس على أراضي . خطوة صغيرة؟ يمكن، ولكن دلالاتها كبيرة جداً، وتدفعنا إلى التفاؤل بوطنٍ خالٍ من السلاح المتفلت من الضوابط والقوانين، وطنٍ يحميه جيشه وحده في الداخل وعلى الحدود".

Advertisement