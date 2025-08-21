Advertisement

لبنان

مطر: الالتزام الفلسطيني بالانتظام اللبناني يوفّر أمانًا للجميع

21-08-2025 | 15:01
كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "أكس": "أن يبدأ تسليم السلاح من مخيم فلسطيني، فهذا عمل يدلّ على مدى التزام الإخوة اللاجئين بالانتظام اللبناني، الذي يمكن أن يؤمّن لهم، ولكل اللبنانيين، سلاح الاستقرار الذي يوفّر الأمان لكل الناس على أراضي الجمهورية اللبنانية. خطوة صغيرة؟ يمكن، ولكن دلالاتها كبيرة جداً، وتدفعنا إلى التفاؤل بوطنٍ خالٍ من السلاح المتفلت من الضوابط والقوانين، وطنٍ يحميه جيشه وحده في الداخل وعلى الحدود".
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له
الخارجية الإماراتية: جهود دولة الإمارات تؤكد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة
أبو زيد: للحفاظ على التنوع في سوريا وتوفير الأمان لكل المكوّنات
الرئيس سليمان: أناشد جميع الأطراف الالتزام بالبندين 8 و9 من "إعلان بعبدا"
