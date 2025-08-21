Advertisement

لبنان

زكي: دعم عربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح

Lebanon 24
21-08-2025 | 16:23
شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي على "الدعم العربي للبنان لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدّ مؤسساتها الشرعية".
وقال  زكي لـ"سكاي نيوز"، إنّ "الجامعة العربيّة تحترم الإطار الذي تضعه الدولة اللبنانية لتنفيذ هذه السياسة".

