باسيل "المعارض" يحذر من تأجيل الانتخابات

كتب رضوان عقيل في "النهار":



Advertisement تُسلط الأضواء ومقارباته للملفات المطروحة". ويعترف بعد انتقاله إلى المعارضة إثر انتخاب الرئيس جوزف عون بأنه بقي وحيداً في اعتراضه على انتخابه إلى الدقيقة الأخيرة. ولا يرى أن الرئيس نواف سلام كان وراء عدم تمثيله في الحكومة، بل جاء القرار من "التيار" نفسه الذي لم يشأ المشاركة "كما فعل الآخرون الذي اختاروا وزراءهم عنهم، حتى لو داروا في فلكهم". يتفرغ النائب لإدارة " " ومراقبة أداء الحكومة، "متذوقاً" طعم بعد سنوات أمضاها في رحاب السلطة وموقع القرار. ولا يخفي اطمئنانه إلى خيارات " " والتوجس من الخطر الآتي من الجنوب وانعكاسه على كل البلد.تُسلط الأضواء ومقارباته للملفات المطروحة". ويعترف بعد انتقاله إلى المعارضة إثر انتخاب الرئيس جوزف عون بأنه بقي وحيداً في اعتراضه على انتخابه إلى الدقيقة الأخيرة. ولا يرى أن الرئيس نواف سلام كان وراء عدم تمثيله في الحكومة، بل جاء القرار من "التيار" نفسه الذي لم يشأ المشاركة "كما فعل الآخرون الذي اختاروا وزراءهم عنهم، حتى لو داروا في فلكهم".

ولا يتوقع حصول تصادم بين الحزب والجيش، من دون أن تكون طريق المؤسسة العسكرية معبدة تماماً لتطبيق قرار الحكومة.

لا تخلو اللقاءات بين رئيس "التيار" والرسميين وسواهم، فضلاً عن شخصيات غربية وعربية، من سيرة الانتخابات النيابية للتوقف عند خريطة تحالفاته، مع سؤال لا يفارق زواره: كيف ستتعامل و" " مع الاستحقاق المقبل الذي بات من اليوم محل مواكبة دقيقة من أكثر من جهة في الإقليم وعواصم القرار في العالم؟

وإذا كان باسيل على تمسكه بقانون الانتخاب الساري الذي خصص 6 مقاعد للمغتربين، فهو مع ضرورة تمثيلهم، ويتشدد في عدم تعديل القانون وترقب بقاء أصحاب هذا الرأي على موقفهم. ولا ينفك في كل أدبيات خطابه للمنتشرين يؤكد ضرورة تمثيلهم في البرلمان، وأن مشاركتهم هذه ليست منة من أحد بل هي واجب على الجميع، وهو على تواصل مفتوح مع الأبرشيات ورؤساء الكنائس المارونية وغيرها في الخارج.

ويحذر من اليوم من تأجيل الانتخابات تحت أي حجة، وسيكون في مقدم المعارضين لمثل هذا الإجراء.