لبنان
باسيل "المعارض" يحذر من تأجيل الانتخابات
Lebanon 24
21-08-2025
|
22:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان عقيل في "النهار":
يتفرغ النائب
جبران باسيل
لإدارة "
التيار الوطني الحر
" ومراقبة أداء الحكومة، "متذوقاً" طعم
المعارضة
بعد سنوات أمضاها في رحاب السلطة وموقع القرار. ولا يخفي اطمئنانه إلى خيارات "
التيار
" والتوجس من الخطر
الإسرائيلي
الآتي من الجنوب وانعكاسه على كل البلد.
تُسلط الأضواء
على باسيل
ومقارباته للملفات المطروحة". ويعترف بعد انتقاله إلى المعارضة إثر انتخاب الرئيس جوزف عون بأنه بقي وحيداً في اعتراضه على انتخابه إلى الدقيقة الأخيرة. ولا يرى أن الرئيس نواف سلام كان وراء عدم تمثيله في الحكومة، بل جاء القرار من "التيار" نفسه الذي لم يشأ المشاركة "كما فعل الآخرون الذي اختاروا وزراءهم عنهم، حتى لو داروا في فلكهم".
ولا يتوقع
باسيل
حصول تصادم بين الحزب والجيش، من دون أن تكون طريق المؤسسة العسكرية معبدة تماماً لتطبيق قرار الحكومة.
لا تخلو اللقاءات بين رئيس "التيار" والرسميين وسواهم، فضلاً عن شخصيات غربية وعربية، من سيرة الانتخابات النيابية للتوقف عند خريطة تحالفاته، مع سؤال لا يفارق زواره: كيف ستتعامل و"
حزب الله
" مع الاستحقاق المقبل الذي بات من اليوم محل مواكبة دقيقة من أكثر من جهة في الإقليم وعواصم القرار في العالم؟
وإذا كان باسيل على تمسكه بقانون الانتخاب الساري الذي خصص 6 مقاعد للمغتربين، فهو مع ضرورة تمثيلهم، ويتشدد في عدم تعديل القانون وترقب بقاء أصحاب هذا الرأي على موقفهم. ولا ينفك في كل أدبيات خطابه للمنتشرين يؤكد ضرورة تمثيلهم في البرلمان، وأن مشاركتهم هذه ليست منة من أحد بل هي واجب على الجميع، وهو على تواصل مفتوح مع الأبرشيات ورؤساء الكنائس المارونية وغيرها في الخارج.
ويحذر من اليوم من تأجيل الانتخابات تحت أي حجة، وسيكون في مقدم المعارضين لمثل هذا الإجراء.
تابع
