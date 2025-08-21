29
تنازلات بلا مقابل!
21-08-2025
23:02
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": لم يحصل
لبنان
بعد على أي مردود عملي مقابل موافقته على الورقة الأميركية. وليس هذا فقط، بل إنّ الإعتداءات
الإسرائيلية
تواصلت بوتيرة مرتفعة على لبنان عقب إقرار
مجلس الوزراء
الورقة الأميركية والتزامه بسحب السلاح، ما يعكس إصرار
تل أبيب
على الإمعان في إحراج الدولة وإهدار ماء وجهها، من دون أن تعطي حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها لإبداء حدّ أدنى من المرونة.
وبهذا المعنى، فإنّ "التنازلات" التي قدّمتها الدولة عبر اتخاذها قراري 5 و 7 آب الشهيرَين من طرف واحد، تبدو حتى الآن"مجانية"، ومن دون أن يكون لها أي مقابل .
وما رفع منسوب علامات الاستفهام والتعجّب، هو إفراج
السلطات اللبنانية
أمس عن موقوف إسرائيلي - فلسطيني كان في حوزتها منذ نحو عام، من غير أن يجري في المقابل إطلاق سراح أسير لبناني واحد لدى العدو
الإسرائيلي
، إّلّا إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تطوّراً على هذا الصعيد، أمّا في حال لم يحصل أمر من هذا القبيل، فتكون الدولة قد فرّطت مجاناً، وعلى نحو مستغرب، بإحدى أوراقها.
والمفارقة، أنّ الإنقسام بين اللبنانيِّين حول قرار سحب السلاح آخذ في التفاقم والاتساع، إلى درجة أنّ البعض أصبح يتخوّف من الانزلاق نحو حرب أهلية أو مواجهة بين الجيش ومكوّن لبناني،فيما الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ أي تجاوب مع هذا القرار، ما يعني أنّ مجمل الورقة الأميركية التي وافق عليها لبنان هي، وحتى إشعار آخر، بلا قيمة حقيقية، لأنّ تنفيذها مرتبط بالموافقة الإسرائيلية التي لم تتمّ بعد، ما دفع البعض إلى استغراب الحماسة الزائدة لدى جهات داخلية لتطبيق هذه الورقة، في حين أنّها لا تزال مجرد شيك بلا رصيد.
