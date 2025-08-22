مأساة "حوادث لبنان".. 3 قتلى خلال يومين!

أعلنت المروري، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا وجرحى حوادث سير وقعت خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الغرفة أن 7 حوادث حصلت خلال المدة المذكورة، مشيرة إلى أنّه جرى تسجيل سقوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.

وصباح الخميس، أعلنت الغرفة أنها سجلت بين يومي 20 و 21 آب الجاري، وقوع 5 حوادث أدت إلى وفاة شخص وجرح 4 آخرين.