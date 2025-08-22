Advertisement

لبنان

مأساة "حوادث لبنان".. 3 قتلى خلال يومين!

Lebanon 24
22-08-2025 | 00:15
أعلنت غرفة التحكم المروري، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا وجرحى حوادث سير وقعت خلال آخر 24 ساعة.
وذكرت الغرفة أن 7 حوادث حصلت خلال المدة المذكورة، مشيرة إلى أنّه جرى تسجيل سقوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.
 
وصباح الخميس، أعلنت الغرفة أنها سجلت بين يومي 20 و 21 آب الجاري، وقوع 5 حوادث أدت إلى وفاة شخص وجرح 4 آخرين.
 
 
