صور لمنشآت "حزب الله".. جدلٌ وإستياء

أثارت صورٌ جرى نشرها لعناصر من "اليونيفيل" خلال معاينتها منشآت عسكرية مدمرة لـ" " في ، جدلاً في أوساط مؤيدي "الحزب" الذين وصفوا المشهد بالمُحزن لهم.

ما حصل هو أن عناصر من "اليونيفيل" اكتشفت تلك المنشآت التي ضمت راجمات صواريخ أرضية، وقد تم توثيق الأمر بالصور.

ما أثار الجدل أكثر هو وجود لقطات تظهر وقوف عناصر من "اليونيفيل" أمام بزات عسكرية عائدة لعناصر من "الحزب"، في مشهدٍ يعتبر نادراً خلال الفترة الأخيرة.

ناشطون مؤيدون لـ"الحزب" علقوا على تلك المشاهد معربين عن استيائهم، فيما رأى آخرون أنَّ هذا الأمر ما كان ليحصل لو كان أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد على قيد الحياة.

في الواقع، فإنّ مشهدية اكتشاف المنشآت ليست خارجة عن المألوف من الناحية العملية، إذ يندرجُ هذا الأمر في إطار تفكيك البنى التحتية العسكرية التابعة لـ"الحزب" في ، عملاً باتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل المُبرم في تشرين الثاني 2024 واستناداً للقرار 1701 الصادر عام 2006.