القصة الكاملة لشاحنة سلاح برج البراجنة.. الأنظار على "عين الحلوة"

لم تشكل عمليّة تسليم كميّة من الأسلحة داخل مخيم برج البراجنة للجيش، أمس أمراً مُفاجئاً بقدر ما أنه مقدمة لما هو آتٍ. فعلياً، فإن ما حصل يدخلُ في إطار ترتيبات جديدة تعمل عليها مع حركة "فتح" بغية الوصول إلى صيغة شاملة بشأن كافة المخيمات، وبالتالي ترتيب وضعها الأمني.

ويقول مصدر أمنيّ معني إنَّ ما جرى يوم الخميس في مخيم برج البراجنة ليس تسليماً لـ"السلاح الفلسطيني"، بل هو تسليم لمجموعة أدوات عسكرية ارتبطت بالمسؤول العسكري والأمني السابق في سفارة في شادي الفار، فقط لا غير. ما حصل كان بمثابة "مصادرة" للأسلحة، والفرق هو أن الجيش لم ينفذ تلك العملية بشكل مباشر، بل من ساهم في تسليم تلك الكمية هي حركة "فتح" لا أكثر ولا أقل".



ويضيف المصدر بالقول إنهُ "لو حصلت الحادثة في منطقة أخرى، لكان الجيش هو من تولى المداهمة والمصادرة، لكن الملف يرتبط بمخيم فلسطيني، ومن الطبيعي، بحكم الأمر الواقع، أن يُنسق الجيش مع حركة فتح لتسليم تلك الأسلحة والقذائف، كونها الجهة الرئيسية التي يتعاون معها على الصعيد الفلسطيني".



وأشار المصدر إلى أنَّ "ما جرى كان عملية تسليم لشادي الفار وأسلحة كان يسيطر عليها، علماً أن قضية الأخير ليست جديدة، فالفار سعى للتمرُّد على حركة فتح من خلال افتعاله محاولات لعدم الانصياع لقرار تسليم سلاحٍ كان مسؤولاً عنه داخل مخيم برج البراجنة، ولو لم يكن ملفه دسماً ويحمل أي تمرد وتجاوزات قد تؤدي إلى إرباكات أمنية، لما كان سيناريو الخميس قد ظهرَ أصلاً".



وبحسب المصدر، فإن "من جملة الأمور التي يجب التوقف عندها هي أنَّ السلاح الذي تم تسليمه لا يعتبر ثقيلاً بالمفهوم العسكري الحالي، بل هو يشمل قذائف تعتبرُ ذات قيمة قتالية لدى الفصائل وتحديداً فتح، لاسيما قذائف التي تحمل تسمية شامل وغيرها. وعليه، إن ذهبت الأمور نحو نزعٍ فعلي لسلاح المخيمات، عندها ستكون القذائف التي سيجري تسليمها على غرار تلك التي تم تحميلها من برج البراجنة".



ولفت إلى أنَّ "معظم المخيمات الفلسطينية تتضمنُ أنواع الأسلحة نفسها، لكن البداية من برج البراجنة كانت مرتبطة بالفار فقط. في الواقع، لو كان الشخص المذكور مسؤولاً في على سبيل المثال، لكان تسليمه قد جرى هناك وذلك في حال لم تحصل أية مناوشات تتطور إلى إشتباكات. أيضاً، فإن يشملُ كميات من الأسلحة مماثلة لتلك التي تمت مصادرتها، وهي ذاتها التي تم استخدامها في اشتباكات العام 2023 بين "فتح" وجماعات متشددة هناك".

وتكشف مصادر فلسطينية لـ" " إنّ هناك جماعات مثل "جند الشام" و "الشباب " في عين الحلوة، تمتلك أسلحة تُعتبر ثقيلة مثل قذائف "لانشر" و"الفراغي" و "الشامل" والهاون من عيارين، الأول 80 والثاني 60 ملم.