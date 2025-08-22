في "الحمرا".. عملية دهم وهذا ما تمّ ضبطه

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في والشوف والنبطية وإقليم التفاح.

وأسفرت "هذه العمليات التي شملت شارع الحمراء في العاصمة، ومدينة وبلدات وعرب صاليم وحومين وحارة ، عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار والتنباك العجمي بالإضافة إلى السيجارة الالكترونية "Vape".