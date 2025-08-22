Advertisement

لبنان

في "الحمرا".. عملية دهم وهذا ما تمّ ضبطه

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:56
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في بيروت والشوف والنبطية وإقليم التفاح.
وأسفرت "هذه العمليات التي شملت شارع الحمراء في العاصمة، ومدينة النبطية وبلدات حبوش وعرب صاليم وحومين الفوقا وحارة الناعمة، عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار والتنباك العجمي بالإضافة إلى السيجارة الالكترونية "Vape".

كذلك، سطرت الإدارة "محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
 
