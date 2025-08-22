Advertisement

لبنان

انخفاض بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 02:24
تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و441 ألف ليرة.

البنزين 98 أوكتان: مليون و481 ألف ليرة.

المازوت: مليون و319 ألف ليرة.

الغاز: مليون و59 ألف ليرة. (الوكالة الوطنية)
 
لبنان

إقتصاد

