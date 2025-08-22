Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1407671-638914518006852155.jpg
Doc-P-1407671-638914518006852155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مواطنون عن سماع أصوات انفجارات قويّة في منطقة تربل - محافظة الشمال، ما أثار حالة من الهلع.
Advertisement
 
 
وبعد التدقيق، تبين أن تلك الأصوات ناجمة عن تفجير الجيش لعبوات قديمة في حقل رماية تربل.
 
 
إلى ذلك، أعلن الجيش في بيان أنه"بتاريخ 22 / 8 / 2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعةمرجعيون".
مواضيع ذات صلة
أصوات تُسمع في الهرمل.. وهذا ما تبين
lebanon 24
22/08/2025 12:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجار قذائف تُسمع في البقاع.. هذا ما تبيّن
lebanon 24
22/08/2025 12:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الاصوات التي تُسمع في السلسلة الشرقية جراء انفجار ذخيرة عقب الغارات
lebanon 24
22/08/2025 12:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تسمع في العاصمة السورية دمشق... ما سببها؟
lebanon 24
22/08/2025 12:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2025-08-22
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
05:17 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24