أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟

أفاد مواطنون عن سماع أصوات انفجارات قويّة في منطقة تربل - ، ما أثار حالة من الهلع.

Advertisement

وبعد التدقيق، تبين أن تلك الأصوات ناجمة عن تفجير الجيش لعبوات قديمة في حقل رماية تربل.

إلى ذلك، أعلن الجيش في بيان أنه"بتاريخ 22 / 8 / 2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل – ".