هذه مهمات الدفاع المدني في الساعات الماضية

أفادت ان عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 101 مهمّة، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 66: سيارات :4، أعشاب: 35، أحراج: 4، أشجار مثمرة: 1، نفايات: 10، كهرباء: 4، آليات متنوعة: 6، منور بناء سكني: 2، منازل: 3، مستودعات: 1 .انقاذ: 2.اسعاف: 20: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 9.-خدمات عامة: 10.-سلامة عامة: 3 .