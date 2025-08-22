ليلاً.. اعتداءات إسرائيلية على الجنوب وهذه تفاصيلها

استهدف العدو الإسرائيليّ ليل الخميس - الجمعة، غرفة جاهزة في بلدة مارون الراس - .

وتعودُ هذه الغرفة إلى أحد المواطنين الذي حولها إلى منزلٍ خاص به في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش غرفاً جاهزة في الجنوب، إذ حصلت اعتداءات عديدة سابقاً طالت تلك الوحدات السكنية المؤقتة.

كذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في أطراف مارون الراس، فيما قامت طائرة أخرى بإلقاء قنبلة على حفارة بين بلدتي عيناثا وكونين.