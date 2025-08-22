Advertisement

لبنان

ليلاً.. اعتداءات إسرائيلية على الجنوب وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
22-08-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1407680-638914533026590161.jpg
Doc-P-1407680-638914533026590161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدف العدو الإسرائيليّ ليل الخميس - الجمعة، غرفة جاهزة في بلدة مارون الراس - جنوب لبنان.
Advertisement
 
وتعودُ هذه الغرفة إلى أحد المواطنين الذي حولها إلى منزلٍ خاص به في المنطقة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي غرفاً جاهزة في الجنوب، إذ حصلت اعتداءات عديدة سابقاً طالت تلك الوحدات السكنية المؤقتة.
 
كذلك، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في أطراف مارون الراس، فيما قامت طائرة أخرى بإلقاء قنبلة على حفارة بين بلدتي عيناثا وكونين. 
مواضيع ذات صلة
ليلاً... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي جنوبًا
lebanon 24
22/08/2025 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وقصف مدفعي ليلاً على الجنوب
lebanon 24
22/08/2025 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
lebanon 24
22/08/2025 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من وزير المالية.. وهذه تفاصيله
lebanon 24
22/08/2025 12:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
05:17 | 2025-08-22
05:15 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24