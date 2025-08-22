Advertisement

لبنان

قبالة بيروت.. مناورة في البحر للجيش و "اليونيفيل"

Lebanon 24
22-08-2025 | 03:34
Doc-P-1407692-638914558390406075.jpg
Doc-P-1407692-638914558390406075.jpg photos 0
أجرت القوات البحرية في الجيش، تمريناً مشتركاً مع القوة البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "اليونيفيل".
وتمَّ إنجاز هذا التمرين المشترك مقابل مدينة بيروت، وفق ما ذكر الجيش في منشورٍ عبر حسابه على منصة "فيسبوك".
 
 
 
 
 
