قبالة بيروت.. مناورة في البحر للجيش و "اليونيفيل"

أجرت في الجيش، تمريناً مشتركاً مع التابعة لقوة المؤقتة في - "اليونيفيل".

Advertisement

وتمَّ إنجاز هذا التمرين المشترك مقابل مدينة ، وفق ما ذكر الجيش في منشورٍ عبر حسابه على منصة " ".