لبنان

ضو: الجيش انتصر سابقًا واليوم يستعيد السيادة دون معارك

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:05
كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": تسليم السلاح الفلسطيني بدأ، شاحنة تلو الأخرى حتى سُحب كل السلاح، أفضل من معارك نهر البارد والبداوي. حينها قيل إن المخيمات خط أحمر، لكن الجيش انتصر. استلام السلاح تم تدريجياً بهدوء، دون صخب أو معارك، مع ثقة كاملة بقدرة الجيش اللبناني على النصر الحاسم. مصلحة لبنان في تثبيت الاستقرار الأمني والهدوء، واستعادة السيادة وحصر السلاح رغم بعض الاصوات المعترضة والمهددة دون نفعة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24