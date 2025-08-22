صوت انفجار قوي في الجنوب.. ماذا يحصل؟

أفادَ مواطنون في الجنوب عن سماع دوي انفجار قويّ ترددت أصداؤه في مختلف القرى والبلدات الحدودية لناحية القطاع الشرقي.

وذكرت المعلومات أن سبب الصوت القوي هو قيام الجيش بتفجير ذخائر غير مُنفجرة في حقل .