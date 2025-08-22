Advertisement

لبنان

صوت انفجار قوي في الجنوب.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1407702-638914583054119310.jpg
Doc-P-1407702-638914583054119310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادَ مواطنون في الجنوب عن سماع دوي انفجار قويّ ترددت أصداؤه في مختلف القرى والبلدات الحدودية لناحية القطاع الشرقي.
 
وذكرت المعلومات أن سبب الصوت القوي هو قيام الجيش بتفجير ذخائر غير مُنفجرة في حقل القليعة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": صوت انفجار قوي يهز ارجاء الجنوب ناتج عن تفجير للجيش في حقل القليعة
lebanon 24
22/08/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
دويّ انفجار قوي في الجنوب.. أين وقع؟
lebanon 24
22/08/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي هزّ الجنوب... وهذا ما تبين
lebanon 24
22/08/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي سُمع في الجنوب... ما القصة؟
lebanon 24
22/08/2025 12:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2025-08-22
05:43 | 2025-08-22
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24