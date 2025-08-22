Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد الاختبارات العملية لتخصص التربية البدنية

Lebanon 24
22-08-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1407703-638914584561305868.jpg
Doc-P-1407703-638914584561305868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن عميد كلية التربية خليل الجمال في بيان، إلى "الطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية، إجراء الاختبارات العملية العائدة لمباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية للعام الجامعي 2025 - 2026.
Advertisement
وأشار الى أنه "عطفا على الإعلان رقم 12/ت تاريخ 19/8/2025 (تعديل مواعيد الامتحانات الخطية لمباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي ٢٠٢5 – ٢٠٢6) يعلن عميد كلية التربية ما يأتي: "تجري الاختبارات العملية لجميع الطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية - يومي الخميس الواقع فيه 11 أيلول 2025 والجمعة الواقع فيه 12 أيلول 2025، اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4:00 عصرا".
يتوجب على "الطلاب الناجحين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية - إجراء الكشف الطبي الإلزامي (معاينة طبية وتخطيط القلب الكهربائي ECG) تمهيدا لإجراء الاختبارات العملية.  بالإضافة الى نتيجة الكشف الطبي الإلزامي (معاينة طبية وتخطيط القلب الكهربائي ECG)، على الطالب إحضار بطاقتي الهوية والامتحان أثناء إجراء الاختبارات العملية.  بإمكان الطلاب إجراء الكشف الطبي الإلزامي في المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث أو في أي مركز صحي آخر".
ملاحظة: للراغبين في إجراء الكشف الطبي الإلزامي في المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية - مجمع رفيق الحريري الجامعي الحدث، سيتم تزويدهم بالإعلان الصادر عن مدير المركز في وقت لاحق".  
 
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية تبحث سن التقاعد والملاك الوظيفي في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني
lebanon 24
22/08/2025 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج طلاّب كلّيّتي التّربية في "اللّبنانيّة" والعلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف
lebanon 24
22/08/2025 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الموعد تحدّد.. متى ستشيع إيران قادة قتلتهم إسرائيل؟
lebanon 24
22/08/2025 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
lebanon 24
22/08/2025 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2025-08-22
05:43 | 2025-08-22
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24