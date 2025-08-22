الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد الاختبارات العملية لتخصص التربية البدنية

Advertisement

أعلن عميد كلية التربية خليل الجمال في بيان، إلى "الطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية، إجراء الاختبارات العملية العائدة لمباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية للعام الجامعي 2025 - 2026.وأشار الى أنه "عطفا على الإعلان رقم 12/ت تاريخ 19/8/2025 (تعديل مواعيد الامتحانات الخطية لمباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية في للعام الجامعي ٢٠٢5 – ٢٠٢6) يعلن عميد كلية التربية ما يأتي: "تجري الاختبارات العملية لجميع الطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية - يومي الخميس الواقع فيه 11 أيلول 2025 والجمعة الواقع فيه 12 أيلول 2025، اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4:00 عصرا".يتوجب على "الطلاب الناجحين في الامتحانات الخطية - المسار التخصصي: التربية البدنية والرياضية - إجراء الكشف الطبي الإلزامي (معاينة طبية وتخطيط القلب الكهربائي ECG) تمهيدا لإجراء الاختبارات العملية. بالإضافة الى نتيجة الكشف الطبي الإلزامي (معاينة طبية وتخطيط القلب الكهربائي ECG)، على الطالب إحضار بطاقتي الهوية والامتحان أثناء إجراء الاختبارات العملية. بإمكان الطلاب إجراء الكشف الطبي الإلزامي في المركز الصحي الجامعي - مجمع الجامعي - الحدث أو في أي مركز صحي آخر".ملاحظة: للراغبين في إجراء الكشف الطبي الإلزامي في المركز الصحي الجامعي في الجامعة اللبنانية - مجمع رفيق الجامعي الحدث، سيتم تزويدهم بالإعلان الصادر عن مدير المركز في وقت لاحق".