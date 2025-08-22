الخطيب: نحن لبنانيون قبل كثيرين. ولن نُجر إلى حرب أهلية

Advertisement

ألقى المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب كلمة في احتفال بالذكرى السنوية لرحيل العلامة المحققه السيد جعفر مرتضى.قال: " قدمت للدولة ولمساعدة الدولة اللبنانية وللمسؤولين اللبنانيين، قدمت لهم بعض التي ليست من واجبها أن تقدمها، مثل سرعة الانسحاب من جنوب الليطاني وتسليمه للجيش اللبناني. لم يكن هذا منطوق القرار ولا لازم القرار ولا مفهوم القرار، بهدف إعطاء المجال للحكومة الجديدة ولرئيس الجمهورية الجديد مجالاً لما ذكروه أنه ما لا يحل الآن نحن نحله بالدبلوماسية. أصبحت الدبلوماسية "تراجعوا، تراجعوا، تراجعوا، تنازلوا، وتنازلوا"، ووصلت في الأخير أن سلموا سلاحكم. مقابل ماذا؟ ..لا شيء".واشار الى انه" حتى الآن العدو وبعض مسؤوليه يقولون بشكل صريح وواضح أننا لن ننسحب من الأراضي التي احتلها، ولن نوقف العدوان ولن نعطي أي ضمان. مع هذا يقول بعضهم للأسف "أن اللبنانيين جميعاً متفقون على نزع السلاح". وسأل:"ماذا يعني ذلك ،وماذا يقول لنا؟ فهل يقول إننا غير لبنانيين؟.. الذين يتمسكون بالسلاح للدفاع عن هل هم غير لبنانيين؟.. هذه الطائفة كلها الآن التي لها رأي واحد، هؤلاء ليسوا لبنانيين؟ ثم أنت تتكلم بإسم كل اللبنانيين، فمن نصّبكم لهذا الأمر؟.. تكلم عن نفسك وأعط رأيك، فاختلاف الآراء ليس مشكلة. هناك أراء مختلفة في هذا المجال ومختلفون على هذا الموضوع، تكلم عن نفسك إنك غير موافق. من نصّبكم وليا على الشيعة اللبنانيين وعلى غير الشيعة من اللبنانيين الذين يقفون ضد تسليم السلاح في هذا الظرف الذي يصرّ فيه الإسرائيلي على الاحتلال وعلى ممارسة المزيد من العدوان ومن القتل ومن الاغتيال لأناس لبنانيين أكثر من كثير من الذين يدعون أنهم لبنانيون، وبعضهم طارئ على لبنان واستحصلوا على الجنسية اللبنانية حديثاً؟"..وقال:"نحن لبنانيون قبل أن يكون أحد في هذا البلد لبنانيا.. ما هو المقصود من هذا المنطق؟ يعني وضع الزيت على النار لإشعال البلد، ثم يقولون ليس هناك فتنة داخلية، وأنتم تمارسون فعل الفتنة. نحن نصبر ونحن نتحمل ونحن نتمالك أنفسنا وأبناءنا على ألا يقوموا بردات فعل على الشيء الذي تريدونه، وهي الحرب الأهلية. حقيقة أنتم تريدون الوصول إلى حرب أهلية في لبنان على خلاف ما تدّعون. لسانكم يقول شيء وباطنكم يقول شيئا آخر".واكد ان"القائد يحتاج إلى حكمة لمصلحة شعبه ولمصلحة وطنه. من المفترض أنه يهدّئوا الشارع ويهدّئوا الناس ويحافظوا على السلم الأهلي ويحافظوا على سيادة البلد وعلى مصلحة البلد وعلى مصلحة اللبنانيين جميعاً، لا أن تكون آذانهم موصولة بجيوبهم حينما يريدون أن ينطقوا فينطقوا حسب ما يصل إلى آذانهم، وما يصل إلى آذانهم يصل عبر جيوبهم. نحن لا نريد الإساءة إلى أحد، ولكن لا نريد لأحد أن يسيئ إلى الوطن. أنتم تسيئون إلى لبنان وتسيئون إلى السلم الأهلي وتسيئون إلى العلاقات بين اللبنانيين وبين الطوائف اللبنانية وتدفعون بالوطن إلى الهاوية. لن نعطيكم هذه الفرصة. لن نعطيكم هذه الهدية أن تأخذوا البلد إلى حيث يريد العدو الإسرائيلي، وإلى حيث الهدف الإسرائيلي بدفع البلد إلى الاقتتال الداخلي". (الوكالة الوطنية)