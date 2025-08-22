قرار جديد من وزير الصناعة.. ماذا فيه؟

أصدر وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، قراراً قضى بتشكيل لجنة مشتركة بين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مهمتها مسح المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وفرض الالتزام البيئي عليها، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث الصناعي.

مهام اللجنة

حدد القرار مهام اللجنة على عدة محاور أساسية، أبرزها:

- المسح الشامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة في حوض النهر وروافده، للتأكد من مدى تسببها في التلوث، وتوثيق المخالفات بالاستمارات والصور والتقارير الفنية.

- متابعة المؤسسات موضوع الملاحقات القضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات المتخذة بحقها وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة.

- متابعة الملفات الإدارية لدى وزارة الصناعة وضمان المؤسسات بالتنبيهات الموجّهة إليها.

- الرقابة المستمرة لضمان منع أي شكل من أشكال التصريف أو التخزين أو الترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة بما يؤثر على نوعية المياه والنظام البيئي.

- مراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل محطات التكرير.

آلية التنفيذ



نص القرار على أن تقوم اللجنة بالتنسيق لإعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك، وتوزيع الفرق على مختلف الأقضية الواقعة في حوض النهر (بعلبك ، ، الجنوب، النبطية). كما أعطى كامل الصلاحيات اللازمة للدخول إلى المنشآت والمستودعات والاطلاع على التجهيزات والوثائق ذات الصلة وأخذ العينات اللازمة.

وقد حُددت مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال المسح الشامل، على أن تستمر خلالها الإجراءات القضائية والإدارية والرقابية، مع التزام اللجنة بتحديث بياناتها بشكل ورفع تقاريرها واقتراح الإجراءات اللازمة. كما سيتم استخدام تطبيق (Survey123) المربوط ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتوثيق البيانات إلكترونياً وربطها بالخرائط.

ضوابط العمل

وشدد القرار على منع أعضاء اللجنة من إصدار أي شهادات أو إفادات بالالتزام البيئي أو ببراءة الذمة أو التواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات، مع إمكانية الاستعانة عند الحاجة بالرأي الفني لوزارة البيئة، وكذلك طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها.