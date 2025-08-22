Advertisement

لبنان

الاغتراب اللبناني في فرنسا في موقف موحد: لحماية السِّيادة اللّبنانيَّة دستوريًّا!

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:01
في خطوة نادرة التقى ممثلون عن اعضاء لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) وملتقى التأثير المدني (CIH) ومعهما ممثلو مجموعة من الجمعيات اللبنانية الصديقة لهما التي تمثل شريحة كبيرة من الاغتراب في فرنسا على اصدار موقف موحد نادوا فيه بـ "الرفض المطلق لأي تهديد بالحرب الداخلية"، و"أي تدخل أجنبي في لبنان"، واكدوا على اهمية "دعم المؤسَّسات الدستوريَّة اللُّبنانيَّة". وإنتهوا على مناشدة جميع اللّبنانيين وأصدقاء لبنان إلى العمل من أجل السّلام والسّيادة.
جاء ذلك في موقف – نداء مشترك اطلق من بيروت وباريس في توقيت موحد جاء فيه: "نظرًا للوضع الحرج الذي يمرّ به لبنان، والتصريحات الأخيرة المهدّدة الصادرة عن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم وحلفائِه، نحن أعضاء الاغتراب اللبناني في فرنسا نؤكد بحزم ما يلي:
1. الرفض المطلق لأي تهديد بالحرب الداخلية
ندين بشدة كل تهديد بالحرب يُشهر في كل مناسبة ضد الحكومة اللبنانية في سياستها الرامية إلى ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه. فهذه التهديدات الانتحارية تزرع بروباغاندا الحرب الداخلية المتهورة المدمِّرة. إن السلم الأهلي هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه أبدًا.
2. رفض أي تدخل أجنبي في لبنان
إن الزيارة الأخيرة للسيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، شجعت حزب الله على مواصلة تصعيده الكلامي متجاهلاً قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة. إنَّ لبنان يرفض الإملاءات الأجنبية أياً كان مصدرها. في هذا الإطار، نشدِّد على ضرورة اتباع سياسة خارجية تقوم على مبدأ النأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية. نحن على يقين أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة اللبنانية مع الدول الشقيقة والصديقة ستنجح في وضع حد للاحتلال والاعتداءات. ونحيي شهداء الجيش اللبناني الذين بذلوا دماءهم في سبيل استعادة سيادة لبنان، ونؤكد اعتزازنا بالثِّقة المطلقة للشعب اللبناني بجيشه.
3. دعم المؤسَّسات الدستوريَّة اللُّبنانيَّة
نعلن دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتطبيق الدستور واتفاق الطائف بشكل كامل، واحترام القرارات الدولية، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية ولا سيما على مستوى المالية العامة، ومحاربة الفساد، والإعداد لتجديد مجلس النوَّاب وفق قانون انتخابي عادل.
في هذا السِّياق، ندعو جميع اللّبنانيين وأصدقاء لبنان إلى العمل من أجل السّلام والسّيادة، وازدهار وطننا الأم".
ووقع البيان - النداء كل من المنظمات الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانيّة – الفرنسيّة ( ): التجمع اللّبناني في فرنسا(CLF) ، المنتدى اللبناني في أوروبا   (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم  (MCLM)، لبناننا الجديد – فرنسا، (ONL-France) ، ومعهم المنظمة اللبنانية الاستشاريّة ملتقى التأثير المدني (CIH) وممثلون  عن الجمعيات المتعاونة معهما وهي: Horizon Libanais ، Institut du Liban – France ،  Le Rocher du Liban ، الشبكة اللبنانية للاغتراب(TLDN)  والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - فرنسا (ULCM).
المكتب الإعلامي باريس – بيروت 22 آب 2025
