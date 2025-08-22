Advertisement

لبنان

إحباط سرقة كابلات كهربائيّة في بلدة فيع

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:10
أحبط عناصر حرس بلدة فيع بالتعاون مع فرع المعلومات، سرقة كابلات كهربائية عائدة لشركة قاديشا، على الطريق الرابط بين بلدتيّ فيع ودده.
وفرّ السارقون إلى جهّة مجهولة، بينما باشرت قوى الأمن تحقيقاتها لتوقيف الفاعلين.
 
 
 
 
