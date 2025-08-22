Advertisement

لبنان

مقتل رئيس عصابة.. بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في جرود نحلة

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:15
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة جرود نحلة – بعلبك منازل مطلوبين بجرم خطف السوري (م.ي.) بتاريخ 21 / 8 / 2025، وأوقفت عددًا منهم وتمكنت من تحرير المخطوف. خلال عملية الدهم، بادر المطلوبون إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل رئيس العصابة المواطن (ح.ر.) وإصابة أحد أفرادها المواطن (ا.ر.). وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
