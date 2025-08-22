مقتل رئيس عصابة.. بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في جرود نحلة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل ، دهمت المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة جرود نحلة – منازل مطلوبين بجرم خطف السوري (م.ي.) بتاريخ 21 / 8 / 2025، وأوقفت عددًا منهم وتمكنت من تحرير المخطوف. خلال عملية الدهم، المطلوبون إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل رئيس العصابة المواطن (ح.ر.) وإصابة أحد أفرادها المواطن (ا.ر.). وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.