لبنان

شهيد... غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:17
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيليّة شنّتها طائرة مسيّرة، استهدفت محيط منزل في حيّ أبو لبن في بلدة عيتا الشعب.
