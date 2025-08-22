Advertisement

لبنان

"الاتحاد الماروني العالمي": رؤية الراعي بالنسبة الى السلاح وقرار الحكومة تمثل غالبية اللبنانيين

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:18
اكد "الاتحاد الماروني العالمي"  في بيان رد فيه على "تهجم  الشيخ أحمد قبلان على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي" ان ما يهمه " أن يكون راس الكنيسة المارونية محترمًا وموقعه مصانًا من أي تعد أو تجن إن بالاشارة المباشرة وإن بالغمز المبطن".
ورأى أن "الكلام المبني على تصوّرات واهية الموجه إلى البطريرك الراعي مردود من أصله، ولو جاء على لسان من يدّعي تمثيل طائفة كريمة تشكّل جزءًا اساسيا من شعب لبنان،  صودر قرارها وباع المنظّورون فيها أنفسهم لنظام اقليمي يخطط للسيطرة على جيرانه بقوة السيف وسلاح التخريب والمتاجرة بالممنوعات. فرؤية البطريرك بالنسبة للسلاح وقرار الحكومة واضحة تمثل رأي غالبية اللبنانيين".
