"الاتحاد الماروني العالمي": رؤية الراعي بالنسبة الى السلاح وقرار الحكومة تمثل غالبية اللبنانيين

اكد "الاتحاد العالمي" في بيان رد فيه على "تهجم الشيخ أحمد قبلان على البطريرك الماروني الكاردينال " ان ما يهمه " أن يكون راس الكنيسة محترمًا وموقعه مصانًا من أي تعد أو تجن إن بالاشارة المباشرة وإن بالغمز المبطن".ورأى أن "الكلام المبني على تصوّرات واهية الموجه إلى مردود من أصله، ولو جاء على لسان من يدّعي تمثيل طائفة كريمة تشكّل جزءًا اساسيا من شعب ، صودر قرارها وباع المنظّورون فيها أنفسهم لنظام اقليمي يخطط للسيطرة على جيرانه بقوة السيف وسلاح التخريب والمتاجرة بالممنوعات. فرؤية البطريرك بالنسبة للسلاح وقرار الحكومة واضحة تمثل رأي غالبية اللبنانيين".