بايراقداريان عرضت مع محافظ بيروت التحضيرات للنسخة الأخيرة من حدث "الرياضة للجميع"

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان محافظ القاضي ، وعرضت معه اموراً رياضية عامة، والتحضيرات للنسخة الرابعة الأخيرة من حدث "الرياضة للجميع" الذي يقام في العاصمة بيروت يوم الاحد 21 ايلول المقبل.اشارة الى ان كانت قد نظمت النسخة الاولى في صور والثانية في والثالثة في عاليه، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، ويُنتظر ان يكون الختام في بيروت هو الأكبر.، أبدى عبود الترحيب والتعاون مع الوزارة في مختلف الأنشطة التي تقوم او تنوي القيام بها.