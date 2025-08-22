Advertisement

لبنان

بايراقداريان عرضت مع محافظ بيروت التحضيرات للنسخة الأخيرة من حدث "الرياضة للجميع"

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:28
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرضت معه اموراً رياضية عامة، والتحضيرات للنسخة الرابعة الأخيرة من حدث "الرياضة للجميع" الذي يقام في العاصمة بيروت يوم الاحد 21 ايلول المقبل.
اشارة الى ان وزارة الشباب كانت قد نظمت النسخة الاولى في صور والثانية في جونيه والثالثة في عاليه، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، ويُنتظر ان يكون الختام في بيروت هو الأكبر.

من جهته، أبدى عبود الترحيب والتعاون مع الوزارة في مختلف الأنشطة التي تقوم او تنوي القيام بها.
