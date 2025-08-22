ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل أراضيها وحصرية السلاح هما امران بديهيان لا خلاف عليهما

Advertisement

قال الرئيس أمام زواره في اليوم: "إن بسط سلطة كل اراضيها وحصرية السلاح في يد الجيش والقوى الامنية هما امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحر، لكن التجارب ، وبعضها لم يمر عليها وقت طويل، علمتنا أن اسلوب والحنكة يوصل الى الحل ويمنع زيادة الشرخ وتعميق الخلافات".وقال: "ما قرره من خطوات اساسية هو امر طبيعي، وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل. وما نعرفه عن معاودة فتح خطوط الحوار لمعالجة التداعيات وضمان تنفيذ القرارات الحكومية يثبت ان التروي والحكمة في الوطنية سيد الاحكام".أضاف: "إن الاصطفافات السياسية والطائفية من اي جهة اتت في هذا الظرف الدقيق والمفصلي امر غير مرغوب فيه ولا يوصل الى حل. والموقف السليم ليس في اظهار مشهدية طائفية في مقابل مشهدية طائفية اخرى، بل في حوار بنّاء يسهل تطبيق ما يتخذ من قرارات لبسط سلطة الدولة وسيادتها".واشار الى" أن اتفاق وتنفيذ مضامينه كاملة هو الحل لكل المشكلات والتحديات، بحوار هادئ، يضم كل المكوّنات اللبنانية".وقال: "إن الاولوية في الوقت الحاضر هي لمعالجة الملفات الحياتية والاجتماعية وتنفيذ الخطط التنموية الفعلية التي تساهم في تحريك الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ وقد وضعت اسسها في فترات سابقة".وختم بالقول:"الاستقرار والتعددية والسلم الاهلي والوحدة الوطنية هو خير رد على العدو الاسرائيلي الذي يمعن في عدوانه رافضا الامتثال لقرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية".