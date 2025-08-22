Advertisement

لبنان

ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل أراضيها وحصرية السلاح هما امران بديهيان لا خلاف عليهما

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1407738-638914635917338505.jpg
Doc-P-1407738-638914635917338505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم: "إن بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يد الجيش والقوى الامنية هما امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحر، لكن التجارب اللبنانية، وبعضها لم يمر عليها وقت طويل، علمتنا أن اسلوب الحكمة والحنكة يوصل الى الحل ويمنع زيادة الشرخ وتعميق الخلافات".
Advertisement

وقال: "ما قرره مجلس الوزراء من خطوات اساسية هو امر طبيعي، وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل. وما نعرفه عن معاودة فتح خطوط الحوار لمعالجة التداعيات وضمان تنفيذ القرارات الحكومية يثبت ان التروي والحكمة في القضايا الوطنية سيد الاحكام".

أضاف: "إن الاصطفافات السياسية والطائفية من اي جهة اتت في هذا الظرف الدقيق والمفصلي امر غير مرغوب فيه ولا يوصل الى حل. والموقف السليم ليس في اظهار  مشهدية طائفية في مقابل مشهدية طائفية اخرى، بل في حوار بنّاء يسهل تطبيق ما يتخذ من قرارات لبسط سلطة الدولة وسيادتها".

واشار الى" أن اتفاق الطائف وتنفيذ مضامينه كاملة هو الحل لكل المشكلات والتحديات، بحوار هادئ، يضم كل المكوّنات اللبنانية".

وقال: "إن الاولوية في الوقت الحاضر هي لمعالجة الملفات الحياتية والاجتماعية وتنفيذ الخطط التنموية الفعلية التي تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ وقد وضعت اسسها في فترات سابقة".

وختم بالقول:"الاستقرار والتعددية والسلم  الاهلي والوحدة الوطنية هو خير رد على العدو الاسرائيلي الذي يمعن في عدوانه رافضا الامتثال لقرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية".
 
لقاءات
 
وكان الرئيس ميقاتي اجرى في دارته في طرابلس  سلسلة لقاءات حيث التقى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي وجرى عرض للخطة  التي ينفذها  الاتحاد والمشاريع التي تنفذ في مدنه والتدابير  التي اتخذت لإدارة الاتحاد.
 
 
 
واستقبل رئيس مجلس إدارة "معرض رشيد كرامي الدولي" الدكتور  هاني الشعراني ورئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال"  شادي السيد   وامين الفتوى في طرابلس الشيخ  بلال بارودي  ووفدا من مخاتير طرابلس.
 
كما إستقبل وفودا شعبية راجعته في مطالب خدماتية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ
lebanon 24
22/08/2025 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي من بعبدا: ندعم فكرة بسط سلطة الدولة على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها
lebanon 24
22/08/2025 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: حصرية السلاح ضرورة دستورية وعلى الدولة بسط سيادتها بالحوار
lebanon 24
22/08/2025 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس واعتداءاته المتكررة وعدم الإفراج عن الأسرى يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح
lebanon 24
22/08/2025 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2025-08-22
08:12 | 2025-08-22
08:11 | 2025-08-22
08:05 | 2025-08-22
08:04 | 2025-08-22
08:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24