بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر

على ضوء الشكوى المقدمة من إحدى اولياء الأمور لناحية تعرض ولدها وآخرين للضرب والتعنيف وسرقة أطعمتهم، أقفلت مفرزة تحري الجنوب حضانة للأطفال في بلدة رميش، ، بالشمع بناء على اشارة من المختص وبالتحقيق مع مسؤولة الحضانة التي اعترفت بالتهم المنسوبة اليها.

