لبنان

بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر

Lebanon 24
22-08-2025 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1407739-638914637757997249.jpg
Doc-P-1407739-638914637757997249.jpg photos 0
على ضوء الشكوى المقدمة من إحدى اولياء الأمور لناحية تعرض ولدها وآخرين للضرب والتعنيف وسرقة أطعمتهم، أقفلت مفرزة تحري الجنوب حضانة للأطفال في بلدة رميش، قضاء بنت جبيل، بالشمع الاحمر بناء على اشارة من القضاء المختص وبالتحقيق مع مسؤولة الحضانة التي اعترفت بالتهم المنسوبة اليها.
