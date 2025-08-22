Advertisement

لبنان

بري إستقبل النائبين أبو الحسن وطوق

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:39
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية النائب هادي ابو الحسن ، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وتطورات الأوضاع خلال إستقباله النائب وليم طوق .

رئيس المجلس النيابي إستقبل أيضا  الدكتور محمد سليم الزعتري بحضور مسؤول الصحة المركزي في حركة أمل الدكتور زكريا توبة في زيارة تعارفية بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة المدير العام لمستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي .
 
