بري إستقبل النائبين أبو الحسن وطوق

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين سر كتلة اللقاء النيابية النائب هادي ابو الحسن ، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .كما تابع المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وتطورات الأوضاع خلال إستقباله النائب وليم طوق .رئيس المجلس النيابي إستقبل أيضا الدكتور محمد سليم الزعتري بحضور مسؤول الصحة المركزي في حركة أمل الدكتور زكريا توبة في زيارة تعارفية بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لمجلس الإدارة لمستشفى الشهيد الجامعي .