Advertisement

لبنان

عن الخطوات التي أدّت إلى "هزيمة" حزب الله... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1407785-638914717389566998.png
Doc-P-1407785-638914717389566998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة تحدّثت عن الخطوات التي أدت إلى هزيمة "حزب الله" في لبنان، العام الماضي.
Advertisement
 
وأشارت الصحيفة إلى أنّه بينما كانت إسرائيل تنتظر خلال الأشهر التي سبقت المناورة ردّاً إسرائيليا على ضربات "الحزب"، فإن وحدات خاصة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل سرًاً في لبنان، ونفذت نحو 200 عملية جريئة".

ولفتت إلى أنّ "القوات الإسرائيلية عملت على إحباط قدرات حزب الله وإزالة التهديدات في المناطق اللبنانية، إلى جانب تدمير البنية التحتية وإحباط وتدمير موارد الحزب في المنطقة الحدودية".

وأوضحت أنّ "هذه العمليات سبقتها ليالي طويلة من التخطيط والبحث والتنفيذ، وأنّ القوات الإسرائيلية عادت إلى بعض المواقع بشكل متكرر، لإجراء بحث أكثر تعمقا، واستغرقت بعض العمليات أكثر من ليلة واحدة، وعمل دؤوب من قبل الوحدات العملياتية والقيادة الشمالية والمخابرات العسكرية والقوات الجوية والبحرية".

وأكدت أنّ "الوحدات الإسرائيلية التي عملت في لبنان تتمتع بقدرات مذهلة في العالم السرّي، وهي من بين الأفضل في صفوف الجيش الإسرائيلي"، ولفتت إلى أنه "باستثناء عملية واحدة أصيب فيها ثلاثة مقاتلين بعد دوسهم على قنبلة أو عبوة ناسفة، مرت بقية العمليات بسلام".

وقالت "إسرائيل هيوم": "كان شعار العملية هو ترك أقل قدر ممكن من الدلائل على وجود قوة إسرائيلية تعمل على الأراضي اللبنانية".
 
واعتبرت أنّ "حزب الله أدرك في وقت ما أن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يصل إلى أيّ مكان".

وقال ضابط إسرائيليّ للصحيفة، إنّ "الوحدات كان معنية ببث شعور الاضطهاد بين عناصر حزب الله، بفضل الحصول على معلومات استخباراتية مهمة".
 
وأضاف أنه "تمّ الوصول إلى الحرب البرية بوضعية أقوى بكثير بفضل هذه العمليات، وحينما وصل إلى قرية كفركلا مع وحدة المظليين في الجيش الإسرائيلي، كان هناك أحد عناصر حزب الله في النفق الذي جرى توثيقه مسبقا"، وأشار إلى أنّه "كان يعرف مواقع فتحات التهوية من أين يمكن للمسلحين الخروج، وهذا أثر على مفهوم القتال بأكمله".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"يقلّدون حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحوثيين"؟
lebanon 24
22/08/2025 18:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"عمليّة خاطفة" قد تحصل قريباً... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن إيران و"حزب الله"؟
lebanon 24
22/08/2025 18:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
22/08/2025 18:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": هزيمة بوتين لا تزال ممكنة
lebanon 24
22/08/2025 18:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:46 | 2025-08-22
10:38 | 2025-08-22
10:35 | 2025-08-22
10:17 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
09:56 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24