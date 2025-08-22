Advertisement

لبنان

الرئيس عون عرض الملفات المالية والاقتصادية مع وزني

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1407797-638914742163201531.jpg
Doc-P-1407797-638914742163201531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، الوزير السابق غازي وزني وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما الملفات المالية والاقتصادية في ضوء التطورات .
Advertisement
النائب السابق اميل رحمة
كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي قال بعد اللقاء : "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وكان عرض للاوضاع في البلاد، وافضيت له بمخاوفي من الحال القائمة في منطقة بعلبك - الهرمل ، وشمال لبنان، فطمأنني فخامته بأن الوضع على الحدود اللبنانية- السورية مضبوط، وأن الجيش اللبناني على جهوزية تامة، ويقوم بالمهمات الموكولة إليه بكفاية وحرص على إشاعة ألهدؤ والطمأنينة في نفوس الناس.
كذلك وضعني الرئيس عون في أجواء مشجعة بما يتصل بموضوعات الساعة لإخراج لبنان من الازمات التي تعصف به. وقد أعربت  عن ارتياحي للمساعي التي يضطلع بها رئيس الجمهورية ويرعاها، وتأييدي للخطوات التي يتخذها" .

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع الرياشي الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
22/08/2025 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع بري الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية
lebanon 24
22/08/2025 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اختتم زيارته الجزائر.. وتوقيع اتفاقات مالية واقتصادية وثقافية قريبا
lebanon 24
22/08/2025 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي عرض هاتفيا مع مفوضة الشراكة المتوسطية في الاتحاد الاوروبي التطورات وملف النازحين
lebanon 24
22/08/2025 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:46 | 2025-08-22
10:38 | 2025-08-22
10:35 | 2025-08-22
10:17 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
09:56 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24