الرئيس عون عرض الملفات المالية والاقتصادية مع وزني

استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، الوزير السابق غازي وزني وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما الملفات المالية والاقتصادية في ضوء التطورات .النائب السابق اميل رحمةكذلك استقبل النائب السابق اميل رحمة الذي قال بعد اللقاء : "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف وكان عرض للاوضاع في البلاد، وافضيت له بمخاوفي من الحال القائمة في منطقة - الهرمل ، وشمال ، فطمأنني فخامته بأن الوضع على الحدود اللبنانية- مضبوط، وأن على جهوزية تامة، ويقوم بالمهمات الموكولة إليه بكفاية وحرص على إشاعة ألهدؤ والطمأنينة في نفوس الناس.كذلك وضعني الرئيس عون في أجواء مشجعة بما يتصل بموضوعات الساعة لإخراج لبنان من الازمات التي تعصف به. وقد أعربت عن ارتياحي للمساعي التي يضطلع بها رئيس الجمهورية ويرعاها، وتأييدي للخطوات التي يتخذها" .