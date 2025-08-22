Advertisement

لبنان

اقفال مراكز تجميل لمخالفتها أنظمة السلامة الصحية

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:24
Doc-P-1407812-638914768643835064.png
Doc-P-1407812-638914768643835064.png photos 0
جال فريق من مصلحة الصحة في محافظة النبطية بمؤازرة دورية من مكتب أمن الدولة في النبطية، على مراكز التجميل في المدينة والمناطق المجاورة، وتمّ اقفال عدد من المراكز لمخالفتها انظمة السلامة الصحية. 
كما تم توجيه انذارات لعدد من المراكز لضرورة الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المطلوبة.
