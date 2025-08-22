Advertisement

لبنان

نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:08
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأمن العام أوقف نائب رئيس بلدية قرحيا - الضنية، و.ن.ح داخل منزله.
واقتيد نائب رئيس البلديّة إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، فيما لم تُعرف أسباب التوقيف.
 
 
 
