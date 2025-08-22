Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:56
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من وزارة الطوارئ والكوارث السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى، وقد قدّم الوفد الشكر لقيادة الجيش على الجهود التي بذلتها في دعم عمليات إخماد الحرائق في الساحل السوري خلال الشهر المنصرم.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24