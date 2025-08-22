آن ماري غادرت منزلها إلى جهةٍ مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة ، إلى جهةٍ مجهولة.لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة ، على الرقم: 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.