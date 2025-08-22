القطان: السلاح شرعاً لا يجوز التفريط به!

Advertisement

استغرب رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد ، في موقفه السياسي الأسبوعي، تسليم أسيراً صهيونياً إلى العدو ، متسائلاً: "كيف تقبل دولتنا أن تسلم إسرائيلياً دون أي مقابل، بينما لا يزال لدينا عدد كبير من الأسرى المدنيين في سجون ؟".وأوضح القطان أن "الحكومات التي تتغنى بالسلام والتطبيع مع العدو، تقدم كل شيء ولا تستحصل على شيء"، مؤكداً أن "السلاح في ، وفي كل مكان يحمي البلد والشعب والمقدسات، يحرم شرعاً أن يسلم لأي جهة لا تستطيع المحافظة عليه".وأضاف: "هذه فتوى شرعية واضحة، فلا يجوز أن نسلم قوتنا ليعتدي علينا العدو ويدمر ما تبقى لدينا من قوة، فيما الانتهاكات اليومية مستمرة من قتل ودمار واحتلال أراضٍ لبنانية. كيف نضمن أن العدو لن يدخل ويحتل كل لبنان؟ حتى أميركا نفسها لا تضمن ذلك".وشدد القطان على أن "عقلانية الموقف تكمن في التمسك بحق الدفاع عن بلدنا، لا في التخلي عن السلاح". وأكد ثقته الكبيرة بالجيش اللبناني باعتباره "صمام الأمان وعنوان السلم الأهلي"، قائلاً: "بإذن الله، الجيش لن يدخل أبداً في حرب أهلية أو مع شعبه، لأنه الضامن الحقيقي للاستقرار".وختم القطان بالدعاء أن "يحفظ الله لبنان وسائر بلدان العرب والمسلمين".