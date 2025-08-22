Advertisement

مُجددا.. تصريح إيراني عن "الحزب" ولبنان

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن قضايا لبنان تحل بالحوار الداخلي ونحن لا نفرض شيئا على حزب الله فهو ناضج ويأخذ قراراته بنفسه.
أضاف:" المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجيّ ونحن بحاجة إلى دعم "حزب الله" كحاجته لنا".

وأكّد أنّه سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان.
