لبنان

بالصورة.. عاملة تسرق الأموال فهل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:11
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنّه "بتاريخ 22-08-2025، ادّعت مواطنة لدى فصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديها – وتُدعى سيلفيا (من الجنسية الكينية) – أقدمت بتاريخ الأمس على سرقة مبلغ مالي من داخل منزلها الكائن في محلة حارة حريك".
أضاف البلاغ:" لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها، وتطلب من الذين يعرفون عنها شيئًا أو عن مكان تواجدها، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا بأن كل من يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون".
