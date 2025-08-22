عشية ذكرى انتخاب بشير الجميّل.. نديم الجميّل يؤكد استمرار مشروع الدولة

Advertisement

شهدت ساحة ساسين في ، مساء اليوم الجمعة، مراسم رفع صورة جديدة للرئيس الشهيد بشير الجميّل، بمناسبة ذكرى انتخابه رئيسًا للجمهورية. هذا الحدث الذي شارك فيه عدد من كوادر ومؤيدوه، جاء تحت شعار "استمرار مشروع الدولة والمؤسسات"، وفق ما أكده نجل الشهيد، نديم الجميّل.وقال نديم الجميّل خلال المناسبة: "صحيح أننا اخترنا الدولة والمؤسسات، ولكننا قديسو هذا الشرق بخيار الدولة، ونحن شياطينه إن لزم الأمر". وأضاف: "في 23 آب انتصر بشير وانتصر والدولة على كل الباطل، انتصرنا على الغريب وعلى الفلسطيني الذي بدأ اليوم بتسليم سلاحه. اليوم يمكننا أن نقول إن اتفاق انتهت مفاعيله، ولو كان بشير رئيسًا لوفّرنا على أنفسنا 40 عامًا من المعاناة".وتابع: "سنربط بين 23 آب 1982 و23 آب 2025، وسنكرّر الوعد الذي قطعناه لبشير بأننا سنبقى وسنستمر على خطى لبناء الدولة والمؤسسات والجيش القوي الذي سيفرض سيطرته على كل الأراضي وسينزل بهيبته وقوته الذاتية ويزيل كل الحواجز التي ستقف بوجهه".كما شدد نديم الجميّل على أن الاحتفال اليوم ليس فقط لتذكر بشير الجميّل، بل لتأكيد استمرار مشروع الدولة في مواجهة كل من حاول اغتياله أو اغتيال مشروعه، وأهمهم نظام الذي رحل، لكن مشروع بشير باقٍ ودولة بشير الجميّل تُبنى من جديد.ويأتي هذا الحدث عشية ذكرى انتخاب بشير الجميّل رئيسًا للجمهورية، في إطار التذكير بتاريخ اللبنانية ونضالها من أجل بناء دولة مؤسسات، وتعزيز حضورها في المشهد السياسي الوطني.