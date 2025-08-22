فؤاد مخزومي: استعادة الدولة سيادتها في المخيمات خطوة أساسية لحماية لبنان

Advertisement

كتب النائب مخزومي على منصة "أكس" أن تسليم كمية من السلاح في مخيم يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لبسط سلطة المخيمات، مؤكدًا ضرورة التعاون بين والسلطة الوطنية .وقال مخزومي: "آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح". وأضاف: "ندعم التي ستقدم قبل نهاية آب خطة نزع السلاح بجدول زمني حتى نهاية العام الحالي، تنفيذًا لقرار ، ونقول لمن يستهدفون الجيش بحملات التهويل والتحريض إن هذه المؤسسة هي المرجع لحفظ السيادة والاستقرار".وختم بالقول: "مسار استعادة الدولة سيادتها سيحمي وينهض بالاقتصاد ويحقق الإصلاح، ولا عودة إلى الوراء".