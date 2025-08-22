Advertisement

لبنان

فؤاد مخزومي: استعادة الدولة سيادتها في المخيمات خطوة أساسية لحماية لبنان

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:30
Doc-P-1407870-638914878421459209.png
Doc-P-1407870-638914878421459209.png photos 0
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" أن تسليم كمية من السلاح في مخيم برج البراجنة يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لبسط سلطة الدولة على المخيمات، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الدولة اللبنانية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال مخزومي: "آن الأوان كي تستعيد الدولة سيادتها وتلغي ازدواجية السلاح". وأضاف: "ندعم المؤسسة العسكرية التي ستقدم قبل نهاية آب خطة نزع السلاح بجدول زمني حتى نهاية العام الحالي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ونقول لمن يستهدفون الجيش بحملات التهويل والتحريض إن هذه المؤسسة هي المرجع لحفظ السيادة والاستقرار".

وختم بالقول: "مسار استعادة الدولة سيادتها سيحمي لبنان وينهض بالاقتصاد ويحقق الإصلاح، ولا عودة إلى الوراء".
