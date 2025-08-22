في عرمون.. أطلق النار على عمّه وزوجته وهذا مصيره

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 10-8-2025، وعلى أثر خلافات عائلية في محلة – الضيعة /ساحة ، أقدم المدعو:خ. ي. (من مواليد عام 1984، لبناني)، يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم التهديد بالقتلعلى إطلاق النار من بندقية نوع "بومب أكشن" باتجاه عمّه وزوجة عمّه، ما أدّى إلى إصابة الأخيرة في ساقها اليسرى.بناءً عليه، توجّهت دورية من فصيلة عرمون في وحدة إلى المكان، حيث تعرّضت لإطلاق نار مباشر من قِبل الفاعل أثناء محاولة توقيفه، ما أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الفصيلة، إضافة إلى مدنيَّين كانا في المحلّة.على الأثر، حضرت دورية من لمؤازرة دورية فصيلة عرمون، حيث عملت باحترافية على تطويق المكان وتأمين سلامة المواطنين، ما أتاح توقيف مطلق النار دون تعريض أيّ من المدنيين أو العناصر للخطر.تمّ نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة المختص.