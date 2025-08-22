Advertisement

لبنان

في عرمون.. أطلق النار على عمّه وزوجته وهذا مصيره

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:37
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 10-8-2025، وعلى أثر خلافات عائلية في محلة عرمون – الضيعة /ساحة الشهداء، أقدم المدعو:

خ. ي. (من مواليد عام 1984، لبناني)، يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم التهديد بالقتل

على إطلاق النار من بندقية نوع "بومب أكشن" باتجاه عمّه وزوجة عمّه، ما أدّى إلى إصابة الأخيرة في ساقها اليسرى.

بناءً عليه، توجّهت دورية من فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي إلى المكان، حيث تعرّضت لإطلاق نار مباشر من قِبل الفاعل أثناء محاولة توقيفه، ما أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الفصيلة، إضافة إلى مدنيَّين كانا في المحلّة.

على الأثر، حضرت دورية من شعبة المعلومات لمؤازرة دورية فصيلة عرمون، حيث عملت باحترافية على تطويق المكان وتأمين سلامة المواطنين، ما أتاح توقيف مطلق النار دون تعريض أيّ من المدنيين أو العناصر للخطر.

تمّ نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص.
