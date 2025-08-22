27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل تردّ على ورقة برّاك.. هذا ما سيحصل في الجنوب
Lebanon 24
22-08-2025
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الردُّ الاسرائيلي على ما حمله الموفدُ
الاميركي
طوم
باراك
، الذي سمعه من الوزير الاسرائيلي للشؤون الاستراتيجية
رون دريمر
في اللقاء الذي جمعهما في
العاصمة الفرنسية
باريس
.
Advertisement
وحسب معلومات الجديد، فإن الرد
الإسرائيلي
جاء بالموافقة على بعض بنودها ورفض بعضها الآخر بشكل يسقط الورقة في خلاصة المفاوضات.
وما وافق عليه الجانب الاسرائيلي "مبدئيا" هو وقف تدريجي للغارات والاغتيالات اضافة الى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط المحتلة والانتهاء من ملف الاسرى لكن الإسرائيلي طلب ان يكون الشريط الحدودي من القرى المدمرة غير آهل بالسكان على ان تكون المنطقة اقتصادية بمعنى إنشاء معامل ومصانع تابعة للدولة
اللبنانية
وتكون فاصلة بين القرى اللبنانية المأهولة والجانب الاسرائيلي بمعنى اخر ان تكون المنطقة العازلة صناعية وخالية من السكان.
واشارت المعلومات الى ان التوغلات الاسرائيلية على الحدود وفي المناطق المحتلة تصب في اطار تكريس هذه المنطقة العازلة.
وقد نفت مصادر سياسية مطلعة ما يتردد عن تلقي
لبنان
ردا اسرائيليا يتضمن السيطرة على بعض القرى الحدودية. (الجديد)
مواضيع ذات صلة
الحدث: حزب الله طلب من الدولة اللبنانية أن ترد بشكل منفصل عنه على ورقة برّاك
Lebanon 24
الحدث: حزب الله طلب من الدولة اللبنانية أن ترد بشكل منفصل عنه على ورقة برّاك
23/08/2025 05:03:29
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك
Lebanon 24
هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك
23/08/2025 05:03:29
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
عون: عدم الموافقة على ورقة برّاك يعني الاستمرار في الحرب مع إسرائيل
23/08/2025 05:03:29
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزيرة تمارا الزين: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
Lebanon 24
الوزيرة تمارا الزين: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
23/08/2025 05:03:29
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:55 | 2025-08-22
22/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:20 | 2025-08-22
22/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:14 | 2025-08-22
22/08/2025 04:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
16:01 | 2025-08-22
22/08/2025 04:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:26 | 2025-08-22
22/08/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:20 | 2025-08-22
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:14 | 2025-08-22
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:01 | 2025-08-22
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
15:26 | 2025-08-22
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:22 | 2025-08-22
بلدية صيدا توضح خلفيات إخبارها: لم ندّعِ على أي صحافي
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:03:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24