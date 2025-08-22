Advertisement

لبنان

إسرائيل تردّ على ورقة برّاك.. هذا ما سيحصل في الجنوب

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:49
وصل الردُّ الاسرائيلي على ما حمله الموفدُ الاميركي طوم باراك، الذي سمعه من الوزير الاسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون دريمر في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب معلومات الجديد، فإن الرد الإسرائيلي جاء بالموافقة على بعض بنودها ورفض بعضها الآخر بشكل يسقط الورقة في خلاصة المفاوضات.

وما وافق عليه الجانب الاسرائيلي "مبدئيا" هو وقف تدريجي للغارات والاغتيالات اضافة الى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط المحتلة والانتهاء من ملف الاسرى لكن الإسرائيلي طلب ان يكون الشريط الحدودي من القرى المدمرة غير آهل بالسكان على ان تكون المنطقة اقتصادية بمعنى إنشاء معامل ومصانع تابعة للدولة اللبنانية وتكون فاصلة بين القرى اللبنانية المأهولة والجانب الاسرائيلي بمعنى اخر ان تكون المنطقة العازلة صناعية وخالية من السكان.
 
واشارت المعلومات  الى ان التوغلات الاسرائيلية على الحدود وفي المناطق المحتلة تصب في اطار تكريس هذه المنطقة العازلة.

وقد نفت مصادر سياسية مطلعة ما يتردد عن تلقي لبنان ردا اسرائيليا يتضمن السيطرة على بعض القرى الحدودية. (الجديد)
