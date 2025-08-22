27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عملية نوعية في عين المريسة.. الأمن قبض على مطلوب خطير
Lebanon 24
22-08-2025
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المتورّطين بالجرائم وتوقيفهم على جميع الأراضي
اللبنانية
، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء
بيروت
حول توجّه شخص يُعدّ من أخطر المطلوبين إلى محلّة
عين المريسة
. على الفور باشرت المفرزة المذكورة تحرّياتها واستقصاءاتها، وبعملية نوعية تمّ رصد مكانه وتوقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة، وهو على متن درّاجة آلية دون لوحة تسجيل، ويدعى ع. ع. م. (مواليد 1998، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكّرات قضائية، بالاضافة إلى خلاصتي حكم تقضي بحبسه 5 سنوات بجرم سرقة، ومذكّرتي توقيف بجرم سلب بقوّة السلاح، وبلاغ إلقاء قبض بجرم مخدّرات، ومذكّرة توقيف بجرم سرقة".
Advertisement
وحسب البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
مواضيع ذات صلة
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
Lebanon 24
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
23/08/2025 05:03:36
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في الحدت.. صورة لمطلوب سرق أكثر من 200 ألف دولار
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في الحدت.. صورة لمطلوب سرق أكثر من 200 ألف دولار
23/08/2025 05:03:36
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
23/08/2025 05:03:36
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"
23/08/2025 05:03:36
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:55 | 2025-08-22
22/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
Lebanon 24
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:20 | 2025-08-22
22/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
Lebanon 24
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:14 | 2025-08-22
22/08/2025 04:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
16:01 | 2025-08-22
22/08/2025 04:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:26 | 2025-08-22
22/08/2025 03:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:20 | 2025-08-22
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
16:14 | 2025-08-22
اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية
16:01 | 2025-08-22
بالفيديو: "طوابع لبنان".. أزمة جديدة؟
15:26 | 2025-08-22
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
15:22 | 2025-08-22
بلدية صيدا توضح خلفيات إخبارها: لم ندّعِ على أي صحافي
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24