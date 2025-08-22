Advertisement

لبنان

عملية نوعية في عين المريسة.. الأمن قبض على مطلوب خطير

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1407895-638914933784898206.png
Doc-P-1407895-638914933784898206.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول توجّه شخص يُعدّ من أخطر المطلوبين إلى محلّة عين المريسة. على الفور باشرت المفرزة المذكورة تحرّياتها واستقصاءاتها، وبعملية نوعية تمّ رصد مكانه وتوقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة، وهو على متن درّاجة آلية دون لوحة تسجيل، ويدعى ع. ع. م. (مواليد 1998، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكّرات قضائية، بالاضافة إلى خلاصتي حكم تقضي بحبسه 5 سنوات بجرم سرقة، ومذكّرتي توقيف بجرم سلب بقوّة السلاح، وبلاغ إلقاء قبض بجرم مخدّرات، ومذكّرة توقيف بجرم سرقة".
Advertisement
 
وحسب البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
lebanon 24
23/08/2025 05:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في الحدت.. صورة لمطلوب سرق أكثر من 200 ألف دولار
lebanon 24
23/08/2025 05:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
lebanon 24
23/08/2025 05:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"
lebanon 24
23/08/2025 05:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24