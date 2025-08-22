عملية نوعية في عين المريسة.. الأمن قبض على مطلوب خطير

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لملاحقة المتورّطين بالجرائم وتوقيفهم على جميع الأراضي ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء حول توجّه شخص يُعدّ من أخطر المطلوبين إلى محلّة . على الفور باشرت المفرزة المذكورة تحرّياتها واستقصاءاتها، وبعملية نوعية تمّ رصد مكانه وتوقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة، وهو على متن درّاجة آلية دون لوحة تسجيل، ويدعى ع. ع. م. (مواليد 1998، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكّرات قضائية، بالاضافة إلى خلاصتي حكم تقضي بحبسه 5 سنوات بجرم سرقة، ومذكّرتي توقيف بجرم سلب بقوّة السلاح، وبلاغ إلقاء قبض بجرم مخدّرات، ومذكّرة توقيف بجرم سرقة".

وحسب البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.