بعد إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار.. تعليق لوزير الداخلية

ثمن والبلديات أحمد جهود جهاز أمن ، وتحديدا فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي، التي تمكنت اليوم الجمعة من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية ، أثناء مغادرتهم إلى الكويت عبر صالون الشرف في مطار الدولي - بيروت، وفي حوزتهم حوالى ٢٠ كيلوغراما من مادة الكبتاغون، مخبّأة داخل مشدّات ملفوفة على أجسادهم".وأشار إلى أن "التحقيقات اللازمة جارية بإشراف المختص".وأكدت والبلديات "التزامها الكامل مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر "، جازمة أن "هذا الملف من أولوياتها وتواكبه باستمرار، حماية للمجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة".