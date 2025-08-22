مدير بنك ووالده تعرّضا للضرب.. هذا ما حصل في عكار

Advertisement

وقع إشكال مساء اليوم في بلدة الكويخات - بين أبناء عائلة "ح" تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة "ع.ق.ح" بطلق ناري في بطنه إضافة إلى تعرض عوده "ع.ح" ووالده للضرب، حسب مندوبة " ".وقد نُقل المصابون إلى لتلقي العلاج، في حين أشارت المعلومات إلى أن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الأطراف المتنازعة.وحضرت إلى المكان، حيث عملت على تطويق الإشكال وفتحت تحقيقاً بالحادث.