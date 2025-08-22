Advertisement

لبنان

مدير بنك ووالده تعرّضا للضرب.. هذا ما حصل في عكار

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1407907-638914951975578724.png
Doc-P-1407907-638914951975578724.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال مساء اليوم في بلدة الكويخات - عكار بين أبناء عائلة "ح" تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة "ع.ق.ح" بطلق ناري في بطنه إضافة إلى تعرض مدير بنك عوده "ع.ح" ووالده أبو علي للضرب، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وقد نُقل المصابون إلى مستشفى اليوسف لتلقي العلاج، في حين أشارت المعلومات إلى أن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الأطراف المتنازعة.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث عملت على تطويق الإشكال وفتحت تحقيقاً بالحادث.
مواضيع ذات صلة
خلافات أسرية تنتهي بمأساة.. وفاة شاب بعد تعرّضه للضرب من والده
lebanon 24
23/08/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر أمني في عكار.. ما الذي حصل؟
lebanon 24
23/08/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
lebanon 24
23/08/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء
lebanon 24
23/08/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24