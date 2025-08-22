Advertisement

لبنان

في إهمج.. أمن الدولة يتألق في النسخة الرابعة من سباق جوزيف حردان

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:00
‏صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:
"‏أحرز فريق الركض في المديرية العامة لأمن الدولة، المركزين الأول والثاني في سباق الـ 5 كيلومترات، والمركزين الثالث والرابع في سباق الـ 10 كيلومترات، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من سباق الصحافي الراحل جوزيف حردان، الذي أقيم يوم 17 آب 2025 في بلدة إهمج، بتنظيم من نادي "حفرون إهمج"، وبالتعاون مع جمعية بيروت ماراثون، وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى".
 
(الوكالة الوطنية)
لبنان

رياضة

متفرقات

فيديو
