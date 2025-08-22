في إهمج.. أمن الدولة يتألق في النسخة الرابعة من سباق جوزيف حردان

‏صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان التالي:

Advertisement

"‏أحرز فريق الركض في لأمن الدولة، المركزين الأول والثاني في سباق الـ 5 كيلومترات، والمركزين الثالث والرابع في سباق الـ 10 كيلومترات، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من سباق الصحافي الراحل ، الذي أقيم يوم 17 آب 2025 في بلدة إهمج، بتنظيم من نادي "حفرون إهمج"، وبالتعاون مع جمعية ، وتحت إشراف لألعاب القوى".

(الوكالة الوطنية)