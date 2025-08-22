اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية

Advertisement

نفى الناطق الرسمي باسم العاملة في (اليونيفيل)، ، امتلاك البعثة أي معلومات حول التقرير الذي تحدّث عنه الناطق باسم الجيش في ما يخص حادثة العاقبية.وأكد تيننتي، في تصريح لـ"لوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "اليونيفيل تحافظ على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى، وتواصل العمل بتنسيق وشراكة وثيقين مع ، بما يتماشى مع ولايتها ودعماً لتنفيذ القرار 1701".وأشار إلى أنّه "في ما يتعلق بالإجراءات القضائية المرتبطة بمقتل الجندي في كانون الأول 2022، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في مسار تحقيقاتهما".