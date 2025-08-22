Advertisement

لبنان

اليونيفيل تنفي علمها بتقرير الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة العاقبية

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:14
Doc-P-1407933-638915013887689670.png
Doc-P-1407933-638915013887689670.png photos 0
نفى الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، امتلاك البعثة أي معلومات حول التقرير الذي تحدّث عنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في ما يخص حادثة العاقبية.
وأكد تيننتي، في تصريح لـ"لوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "اليونيفيل تحافظ على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية الأخرى، وتواصل العمل بتنسيق وشراكة وثيقين مع الجيش اللبناني، بما يتماشى مع ولايتها ودعماً لتنفيذ القرار 1701".

وأشار إلى أنّه "في ما يتعلق بالإجراءات القضائية المرتبطة بمقتل الجندي شون روني في كانون الأول 2022، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في مسار تحقيقاتهما".
 
(الوكالة الوطنية)
 
