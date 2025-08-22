Advertisement

لبنان

مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:20
مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية
اعتبر النائب إيهاب مطر أنّ "الإعلان الرسمي من قِبل الأمم المتحدة عن مجاعة في قطاع غزة يؤكد المؤكد الذي يشاهده العالم منذ أشهر”، لافتًا إلى أنّ “المأساة بدأت منذ السابع من تشرين الأول 2023، مع شنّ إسرائيل حرب إبادة على أهالي القطاع".

وأشار مطر، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنّ "مشاهد المأساة اليومية في غزة حرّكت ضمائر كثيرين في أوروبا والغرب، وبدّلت مواقفهم من القضية الفلسطينية، لكن ذلك لم يردع (ملك الحرب) بنيامين نتنياهو عن مواصلة مسلسل الإجرام"، بحسب تعبيره.
