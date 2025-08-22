مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادة الإسرائيلية

Advertisement

مطر: مجاعة غزة تؤكد حرب الإبادةاعتبر النائب أنّ "الإعلان الرسمي من قِبل عن مجاعة في يؤكد المؤكد الذي يشاهده العالم منذ أشهر”، لافتًا إلى أنّ “المأساة بدأت منذ السابع من تشرين الأول 2023، مع شنّ حرب إبادة على أهالي القطاع".وأشار مطر، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنّ "مشاهد المأساة اليومية في غزة حرّكت ضمائر كثيرين في والغرب، وبدّلت مواقفهم من القضية ، لكن ذلك لم يردع (ملك الحرب) عن مواصلة مسلسل الإجرام"، بحسب تعبيره.