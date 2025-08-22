Advertisement

لبنان

تأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على التجديد لـ"اليونيفيل" والموقف الاميركي ضبابي

Lebanon 24
22-08-2025 | 22:10
يختتم الأسبوع السياسي الحالي على ترقب حذر للغاية لاستحقاق تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الذي كان محددا يوم الاثنين المقبل علما ان غموضا مثيرا للقلق لا يزال يسود أجواء ومناخات المشاورات الاستباقية التي أجريت هذا الأسبوع تمهيدا لحسم وجهة التمديد وفترته وما إذا كان سيشهد تبديلا في طبيعة مهمات هذه القوات .وما زاد الغموض غموضا ان معلومات برزت امس عن ارجاء جلسة مجلس الأمن من الاثنين المقبل إلى يوم الأربعاء 27 آب او الجمعة 29 منه بما أوحى ان التجاذبات الدولية بين أعضاء مجلس الأمن حول التمديد لم تذلل بعد للتوصل إلى تسوية . ويبدو ان ثمة ترابطا بين التعثر المستمر في التوصل إلى تسوية حول التمديد لليونيفيل والتحرك الذي يقوم به الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس بين لبنان وإسرائيل عقب زيارتهما الأخيرة لبيروت اذ كان ينتظر ان يعود براك إلى لبنان برد إسرائيل على الورقة التي توافق عليها براك مع الجانب اللبناني.
وذكرت «نداء الوطن» أن جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة الإثنين للتصويت على تجديد ولاية «اليونيفيل»، قد تأجلت من دون أن يتم تعيين تاريخ لجلسة أخرى. وهذا يعكس عمق الخلافات لا سيما الأميركية الفرنسية حول التجديد لـ «اليونيفيل». كما أن الجواب حول التمديد لها لم يصل إلى لبنان، حيث أن الموقف الأميركي لا يزال ضبابيًا والنقاشات لم تنته بعد.
وكتبت" اللواء": كان لبنان يرتقب جلسة مجلس الامن التي ستصوت يوم الاثنين المقبل أيضا على التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب. لكن المعلومات من مصار رسمية افادت أنّ جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة قد أُرجئت، إمّا ليوم الأربعاء 27 آب أو الخميس في 28منه، واذا تعذر الاتفاق هذين اليومين يتم التأجيل الى اليوم الأخير من الدورة أي الجمعة 29 آب، حتى التوصل الى اتفاق على الصيغة التي ستعتمد في ظل الخلاف بين اميركا ومعظم اعضاء مجلس الامن الباقين.
مواضيع ذات صلة
